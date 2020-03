München - "Zur Not foule ich auch den Papst", sagte Dennis Erdmann einst - und das kann durchaus also Drohung angesehen werden. Der 29-jährige Innenverteidiger, der sich nach anfänglichen Schwierigkeiten nach seinem Wechsel vom 1. FC Magdeburg nach München im vergangenen Sommer als Leistungsträger etabliert hat, sah in der laufenden Saison in 20 Einsätzen bereits zehn Gelbe Karten.