Bierofka: Duisburg ist Aufstiegskandidat

Trotzdem fahren die Löwen mit reichlich Selbstvertrauen ins Rheinland. Nach dem Erfolg in Chemnitz feierte 1860 im vergangenen Heimspiel einen sehenswerten 3:1-Sieg gegen Carl Zeiss Jena. Gegen Duisburg möchte die Bierofka-Truppe nun den dritten Sieg in Serie einfahren. Dass es nicht einfach wird, weiß jedoch auch der Löwen-Trainer selbst. "Das wird ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel. Die Trauben hängen hoch in Duisburg. Sie waren in ihren Heimspielen bisher sehr souverän, haben noch kein einziges Mal unentschieden gespielt", so Bierofka bei der Pressekonferenz am Freitag. "Im Pokal haben sie Fürth ausgeschaltet. Sie sind auch in der Liga mit die beste Mannschaft und für mich ein absoluter Aufstiegskandidat. Sie haben auf jeden Fall eine hohe Qualität."