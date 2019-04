Löwentrikot mitten in Dakar

Ein Trikot in Dakar ist daher auch ein besonderes, weil es absolut heraussticht aus der Masse der roten; ja vielleicht das einzige überhaupt sein wird: Ein Löwentrikot aus der Saison 2014/2015. Konkret, das weiße Auswärtstrikot mit der Aufschrift "Think Blue". Zweite deutsche Liga in Westafrika.