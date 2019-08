Sechsteilige Event-Serie Günstige Reunion? Das sollen die Stars von "BH90210" verdienen

Wenn eine Kultserie nach vielen Jahren ihr Comeback feiert, geht das in aller Regel mit gigantischem Interesse der TV-Zuschauer einher. So erst recht bei dem angekündigten Revival von "Beverly Hills, 90210", das die damaligen Stars noch einmal für eine sechsteilige Event-Serie vereint. Dementsprechend fürstlich werden Tori Spelling (46), Jason Priestley (49), Shannen Doherty (48) und Co. doch sicherlich dafür entlohnt, liegt die Vermutung nahe. Mitnichten, wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" nun in Erfahrung gebracht haben will.