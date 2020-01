Kind im Landkreis Traunstein an Coronavirus erkrankt

Fünfter Coronavirus-Fall wurde am Donnerstagabend bekannt

Das bayerische Gesundheitsministerium hatte bereits am späten Donnerstagabend über die aktuelle Entwicklung bei dem neuartigen Coronavirus in Bayern informiert: Ein Ministeriumssprecher teilte in München mit, dass nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ein zum Zeitpunkt fünfter Coronavirus-Fall in Bayern bestätigt wurde. Und auch, dass dieser fünfte Patient (ebenfalls ein Webasto-Mitarbeiter) im Landkreis Traunstein wohnt, war am Donnerstag bereits bekannt.

Der BR zitierte zudem Augenzeugen, nach deren Angaben er aus der Gemeinde Siegsdorf stammen soll. Der Mann sei von Menschen in Schutzanzügen abgeholt worden und ebenfalls andere Personen, darunter Kinder, mit denen er in Kontakt gekommen sein soll.

Ob der Einsatz des BRK, der am Abend in Siegsdorf stattgefunden hat, möglicherweise in einem Zusammenhang mit dem nun neuen Fall steht, wollte auf AZ-Anfrage bei der Polizei und beim Bayerischem Roten Kreuz am Freitag zunächst niemand kommentieren. Beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd und beim BRK-Kreisverband Traunstein verwies man unterdessen auf das Gesundheitsministerium, das im Laufe des Freitags noch weitere Informationen mitteilen will.

Testung von Webasto-Mitarbeitern geht laufend weiter

Bei den vier bereits zuvor bekannt gewordenen Fällen handelt es sich um drei Männer und eine Frau.

"Die Testung der derzeit insgesamt ermittelten 110 Kontaktpersonen aus der Firma geht laufend weiter. Die bisher ermittelten Kontaktpersonen sollen sich häuslich isolieren und sich mit Angaben zu ihrem Gesundheitsstatus fortlaufend beim Gesundheitsamt melden", hieß es am bereits Donnerstag laut Mitteilung.

Coronavirus in Bayern: Klinik-Kapazitäten werden geprüft

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml hatte zudem betont: "Das bayerische Gesundheitsministerium hat auch die niedergelassenen Ärzte in Bayern über den Umgang mit Verdachtsfällen bei einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus informiert. Die entsprechenden Schreiben haben wir am Mittwoch an die Kassenärztliche Vereinigung und die Bayerische Landesärztekammer geschickt."

Die Ministerin ergänzte: "Außerdem haben wir vorsorglich alle Krankenhäuser in Bayern darum gebeten, sich auf die Aufnahme von begründeten Verdachtsfällen und Patienten mit einer bestätigten Infektion vorzubereiten. Ferner haben wir geprüft, in welchem Umfang auch Kapazitäten zur Behandlung von erkrankten und Verdachtspersonen in Krankenhäusern im Großraum München zur Verfügung stehen."

