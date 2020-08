Sechsstündige Operation Simon Cowell entkommt nur knapp dem Rollstuhl

Simon Cowell (60) hatte bei seinem E-Bike-Sturz offensichtlich extrem großes Glück: Wie das britische Boulevardblatt "The Sun" vermeldet, schrammte der britische Musikproduzent nur haarscharf an einer Querschnittslähmung vorbei. Am Wochenende musste der "America's Got Talent"-Erfinder sechs Stunden an seinem gebrochenen Rücken operiert werden. Ein Rollstuhl bleibt ihm danach aber offenbar erspart. Das Rückenmark wurde nicht beschädigt, allerdings nur knapp: Die Bruchstelle soll einen Zentimeter davor Halt gemacht haben.