Sechsstelliger Trostpreis Countdown zu den Oscars: Das steckt 2020 in der luxuriösen Goodie Bag

Normalerweise wird die Goodie Bag an alle 25 Nominierten in den Darsteller-Kategorien und der Regie-Sparte verteilt. Da Scarlett Johansson (35) in diesem Jahr aber sowohl als beste Hauptdarstellerin ("Marriage Story") als auch als beste Nebendarstellerin ("Jojo Rabbit") nominiert ist, werden nur 24 Tüten ausgegeben.