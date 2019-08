Fahrer schläft am Steuer ein und verursacht Unfall

Wie die Polizei mitteilte, ist ein 44-jähriger Autofahrer aus Mühldorf, der mit seinem Wagen in Richtung Tittmoning unterwegs war, am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein Pkw-Fahrer konnte noch ausweichen, ein Kleintransporter, mit einer fünfköpfigen Familie an Bord hatte nicht mehr so viel Glück.