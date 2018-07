München - Der Fahrplan des FC Bayern mit Blick auf die kommende Spielzeit wird konkreter: Im Eröffnungsspiel der 56. Bundesliga-Saison empfängt der FC Bayern am Freitag, 24. August (20.30 Uhr) die TSG 1899 Hoffenheim. In der ersten englischen Woche der Saison empfangen die Bayern am 5. Spieltag den FC Augsburg am Dienstagabend (25. September, 20.30 Uhr).