Massimo Sinató (38) wird wieder mit Ehepartnerin Rebecca Mir (27) tanzen. Mir nahm 2012 an "Let's Dance" teil, mit ihrem Tanzpartner und späterem Ehemann Massimo Sinató belegte sie den zweiten Platz. Benjamin Piwko (39) schwingt laut "RTL.de" das Tanzbein erneut mit Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (37), mit der er in der TV-Show gerade den dritten Platz belegen konnte. Auch Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29) tanzen wieder miteinander, sie landeten in der diesjährigen Staffel auf Platz sieben.