Sechs Monate ohne Bewährung Taylor Swift: Ihr Dusch-Stalker muss in den Knast

Roger Alcarado, so der Name des Eindringlings, wurde von der Polizei schlafend im Bett von Swift aufgefunden, nachdem er ein Fenster zerbrach, in die Wohnung eindrang und anschließend eine Dusche nahm. Erschöpft von der Tat legte er sich hin und schlief ein. Die Haft wird er am 20. Dezember antreten. Für die Zeit nach dem Gefängnis wurde eine fünf Jahre lange Bewährung angeordnet.