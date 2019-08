Sechs Menschen und ein Hund Drama im Fahrstuhl: Jason Momoa bleibt mit Freunden stecken

"Aquaman"-Darsteller Jason Momoa (40) war mit Freunden in einem Aufzug in einem Luxushotel im kanadischen Vancouver, als plötzlich nichts mehr ging. Die Gruppe steckte fest, und so schnell sollte sich die Situation auch nicht mehr ändern. Mit an Bord war auch der deutsche "Creed II"-Star Florian "Big Nasty" Munteanu (28). Momoa hielt das Desaster in seiner Instagram-Story fest und so konnte die ganze Welt live mit ansehen, was man in mindestens zwei Stunden im Aufzug alles machen kann.