Sechs Kinder von drei Frauen Boris Johnson ist zum sechsten Mal Vater geworden

Boris Johnson (55) hat gleich doppelten Grund zum Jubeln: Nach der Rückkehr in die Downing Street nach überstandener Covid-19-Erkrankung ist der britische Premierminister am Mittwochmorgen erneut Vater geworden. Wie einer seiner Sprecher laut der Boulevardzeitung "The Sun" mitteilte, ist seine Verlobte Carrie Symonds (32) in einer Klinik der britischen Hauptstadt in den Morgenstunden Mutter eines "gesunden kleinen Jungen" geworden.