München - Am Dienstag jährt sich zum sechsten Mal der Jahrestag des Mordes an dem Ingenieur Domenico L., der 31-Jährige war damals mit seiner Verlobten an der Isar geradelt. Etwa auf Höhe des Patentamts stellte sich dem Paar ein Mann in den Weg. Er spuckte die Radlerin an. Als Domenico L. den Mann zur Rede stellte, zog der ein Messer und stach dem Ingenieur ins Herz.