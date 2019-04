Sechs Episoden wurden bestellt Mike Myers bekommt eigene Comedy-Serie auf Netflix

"Austin Powers"-Fortsetzung ist in Planung

Nicht das einzige Projekt an dem Myers zurzeit arbeitet. Im November des vergangenen Jahres hatte er im Gespräch mit "E! News" verraten, dass er an einer Fortsetzung der "Austin Powers"-Reihe arbeitet. An dem Drehbuch zu einem vierten Teil der kultigen Komödien werde bereits gearbeitet, so Myers damals.