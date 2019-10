Sebastian hat aus seinen damaligen Fehlern gelernt und sein Leben nach dieser Zeit komplett geändert. Heute weiß der inzwischen 29-Jährige das Leben zu schätzen und blickt positiv in die Zukunft: "Alles, was hinter mir liegt, kann ich leider nicht mehr ändern – ich kann es nur besser machen. Daran arbeite ich jeden Tag."

Ex-Freundin vom Bachelor: Preuss ist seit eineinhalb Jahren Single

Die Beziehung zu seiner Ex-Freundin endete für den Bachelor vor eineinhalb Jahren, seitdem ist er Single. Wie Preuss zugibt, hat er auch rund ein Jahr gebraucht, um über die Trennung zu seiner Ex-Freundin hinwegzukommen. Zuvor war er noch in zwei längeren Beziehungen. "Die Wege haben sich getrennt und ich wäre bereit oder habe Interesse, an einer neuen, an einer großen Liebe", sagt Preuss zu RTL.