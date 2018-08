Die Eberhofer-Krimis spielen in Niederbayern, Sie selbst sind Oberbayer und kommen aus Garmisch. Wie ist denn Ihr Blick auf die Regionen?

In Oberbayern ist alles schön, die Häuser haben geschnitzte Balkone, Geranien. Man lässt mit jeder Pore raushängen: Wir sind so bayerisch. Ich mag die Gegend sehr, das Tölzer Land etwa ist mit am schönsten. Aber das ist das Katalogbayern – und Niederbayern ist halt nicht so. Da gibt's auch wahnsinnig schöne Ecken, aber es ist karger und rauer, und das gefällt mir gut. Es ist nicht so geschleckt und hochpoliert. Wir zeigen Leute, die keine Tracht tragen, sondern Trainingsanzug.

Ist das Publikum in Niederbayern euphorischer als anderswo, wenn Sie mit ihrer Kinotour dorthin kommen?

Die Landshut-Premiere ist immer ganz weit vorne, das ist wie ein Popkonzert. Da sind vier Kinosäle voll und es gibt ewig lange Selfie-Aktionen, das ist toll. Das ist Eberhofer-Kernland. In Straubing und Regensburg ist's auch super.

Sie leben in Hamburg. Da ist es für Sie wahrscheinlich entspannter als in Bayern.

Mittlerweile ist das wahrscheinlich so. Wenn ich in Bayern drehe und abends in einer Wirtschaft sitze, passiert es ab und zu, dass jemand sagt: Eberhofer, setz di' her, trink ma a Bier. Ich fände es aber sehr kokett zu sagen, dass das belastend ist. Aber wenn ich nach zwei Wochen Kinotour nach Hamburg komme und da alles ruhiger ist, ist das auch toll. Das Leben hat mich nach Hamburg gespült und ich bin da sehr gern. Aber ich könnte auch nach Bayern ziehen, so schlimm wäre das nicht.

Wird der Erfolg dieser Figur für Sie allmählich zum Problem, weil sie zu sehr mit ihr assoziiert werden?

Nein. Aber ich muss aufpassen. Es kommen immer wieder sehr ähnliche Rollenangebote, diese Filme darf ich dann eben nicht machen und muss schauen, in eine andere Richtung zu gehen. Aber man muss natürlich auch das Glück haben, die richtigen Rollen zu bekommen. Und wenn ich zu Veranstaltungen eingeladen werde und Angebote von Trachtenhäusern erhalte, die mich ausstatten wollen, dann sage ich, das ist mir zu bayerisch – und sage freundlich ab.