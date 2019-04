Sean Bean und mehr bei der Premiere "Game of Thrones": Wiedersehen mit den gefallenen Stars

In Begleitung kam auch Hafþór Júlíus Björnsson (30) alias Gregor Clegane bzw. Der Berg. Mit 2,06 Meter Körpergröße überragt er seine Frau Kelsey Henson um etwa 50 Zentimeter. Peter Dinklage (49, Tyrion Lennister) alias Tyrion Lennister brachte zu den Feierlichkeiten ebenfalls seine Frau mit. Mit Schauspielerin Erica Schmidt (43) ist er bereits seit 2005 verheiratet.

Darum fehlte Cersei

Eine der Hauptdarstellerinnen konnte dagegen nicht an der Party in New York teilnehmen: Lena Headey (45), die als Cersei Lennister schon für viel Wirbel in "Game of Thrones" sorgte. Auf Instagram verriet die Schauspielerin, dass sie krank sei und deswegen nicht zur Premiere kommen könne. Ihr Herz sei gebrochen, weil sie so enttäuscht ist, nicht nach New York reisen zu können, schrieb sie zu einem Selfie. Emilia Clarke (32) alias Daenerys Targaryen kommentierte das Bild mit den Worten: "Wir lieben und vermissen dich Mamma [...] Du bist im Geiste bei uns!"

Die achte Staffel von "Game of Thrones" läuft beim US-Sender HBO am 14. April an. Hierzulande startet sie zeitgleich in der Nacht vom 14. auf den 15. April bei Sky. Ab 3 Uhr ist die erste Folge sowohl auf Sky Atlantic HD zu sehen als auch gegen 4 Uhr über Sky Ticket, Sky Go und Sky Q abrufbar, wahlweise im Original oder auf Deutsch.