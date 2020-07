SD und Streaming Wie geht es mit dem deutschen TV-Empfang weiter?

Im Mai war zuvor bekannt geworden, dass auch das ZDF, ZDFneo und ZDFinfo vorerst weiterhin in SD-Qualität empfangbar bleiben werden. Die Empfangbarkeit "in möglichst vielen Haushalten" sei laut ZDF-Produktionsdirektor Dr. Michael Rombach "von strategischer Bedeutung". Bereits im Januar 2020 hatte "Infosat.de" zudem berichtet, dass die Privatsender der Mediengruppe RTL und von ProSiebenSat.1 weiterhin neben HD auf eine Ausstrahlung in SD setzen werden. Ein Nachschub an Inhalten für Verbraucher mit älterem Fernseher scheint also zunächst auch noch für mehrere Jahre gesichert.