SciFi-Krimi oder Realität? So wird der "Tatort: KI" aus München

Auch die Nebenrollen sind sehr stark besetzt. Einziges Manko: Die Macher gingen kaum Risiko ein und griffen auf "Tatort"-geübte Schauspieler zurück, die teilweise sogar zum festen Ensemble in anderen Städten zählen. So ist zum Beispiel Thorsten Merten in einer wichtigen Rolle zu sehen, auch wenn ihn die meisten kaum erkennen werden, da ihm eine dunkle Sonnenbrille, eine Mütze, ein Bierbauch und ein Hinkebein verpasst wurden. Merten ist vor allem durch seine Rolle als Kommissariatsleiter Stich aus den Weimar-"Tatorten" mit Christian Ulmen und Nora Tschirner bekannt.