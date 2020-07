Schwungvolle Hingucker Babyhaare stylen: So machen es die Stars

Wie bringt man Babyhaare in Form?

Das Styling von Babyhaaren ist einfach. Alles, was es dazu braucht, sind ein wenig Wasser, Haargel sowie eine Zahnbürste. Die feinen Strähnen mit Haargel behandeln, dann die Zahnbürste kurz nass machen und die Haarpartien damit in Form bringen. Fließende Bewegungen sind hier entscheidend, um die gewünschte Leichtigkeit zu erzeugen.

Wer seiner Babyhaare überdrüssig ist, - wie etwa Kim Kardashian (39), die ihre per Laserbehandlung entfernen ließ - kann die Zahnbürste auch anderweitig zum Einsatz bringen. Hierzu einfach ein wenig Haarspray auf die Bürste geben und damit den feinen Flaum in die restlichen Haare einkämmen. So genannte Finishing Sticks haben denselben Effekt und sind in der Regel in jedem gut sortierten Drogeriemarkt erhältlich.