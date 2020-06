München - Sebastian Dankel zieht das Gewicht an seine Brust. "Zu Hause hab ich gar nichts gemacht", sagt er und grinst. Zwölf Wochen waren die Fitnessstudios in Bayern geschlossen. Seit Montag sind sie wieder geöffnet. Es ist 14 Uhr, der 22-Jährige ist im Fitness First in Schwabing. Wegen Kurzarbeit hat er nun Feierabend. Um die 25 andere trainieren in der 2.000 Quadratmeter großen Halle, maximal 200 wären zugelassen.