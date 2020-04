Wie tickt Ilka Bessin privat? Hat sie einen Freund? Will sie Kinder?

Ilka Bessin ist offenbar kein Single mehr. Im Oktober 2018 bestätigte ihr Management gegenüber RTL, dass die 48-Jährige einen Freund hat und sogar verlobt sei. Die beiden haben sich anscheinend 2016 über gemeinsame Freunde kennengelernt. Ihren Traummann hält sie allerdings aus den Medien raus. Er soll als Selbstständiger in der IT-Branche arbeiten. Ob die beiden bereits verheiratet sind, ist nicht bekannt.

Hochzeit? Ilka Bessin ist mit ihrem Partner verlobt

Gegenüber "B.Z." sprach Bessin über das Thema Familie und Kinder: "Ich finde Kinder ganz toll, wollte auch immer welche haben. Jetzt ist meine biologische Uhr leider bereits stehen geblieben. Es hat einfach der richtige Mann gefehlt."

Ilka Bessin bei "Let's Dance" wieder im TV zu sehen

Mit ihrer Teilnahme bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" betritt Ilka Bessin neues Terrain. "Also ich habe ja ein paar Mal eine Anfrage bekommen, schon vorher, und wollte aber als Cindy aus Marzahn nicht bei 'Let's Dance' mitmachen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht passt und dann ist das so eine Ulknummer und so lustig. Und jetzt habe ich einfach gesagt: 'Ich mach das.' Und habe ganz großen Respekt davor, klar. Ich freue mich aber auch", erklärt sie im Interview mit dem Sender.

Die Show startete am 21. Februar und läuft jeden Freitag um 20.15 Uhr bei RTL. Ob sich die Komikerin gegen Konkurrenten wie Laura Müller, Sükrü Pehlivan und Ulrike von der Groeben durchsetzen kann?

