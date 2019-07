Schwieriges Design? Céline Dion: Ihr Designer-Kleid wird zur Stolperfalle

Céline Dion (51, "The Power of Love") nennt längst nicht mehr nur die Musikwelt ihr zuhause. Auch die Modebranche hat es der gebürtigen Kanadierin angetan. Bei Auftritten zeigt sie sich stilsicher, trägt eine modische Kombination nach der nächsten und sorgt meist mit außergewöhnlichen Designs für Aufsehen. Gleiches trifft auf ihren Auftritt im Rahmen der Pariser Fashion Week zu. Dabei wäre dieser fast in die Hose gegangen.