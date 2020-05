Schwieriger Start für HBO Max Heiß ersehntes Reboot von "Gossip Girl" verschoben

Holpriger Einstieg für HBO Max

Damit setzt sich der vermieste Start des Streaminganbieters HBO Max, der am 27. Mai in den USA startet, fort. Bereits die Neuauflage von "Friends" musste verschoben werden, Ende des Sommers könnte es laut "Variety" trotzdem so weit sein, dass zumindest die Dreharbeiten grünes Licht erhalten. In Europa soll das Angebot ebenfalls ab 2021 an den Start gehen, allerdings mit Einschränkungen: In Deutschland könnte "Gossip Girl" dann, ähnlich wie zuvor "Game of Thrones", nur über den Exklusivpartner Sky zu sehen sein.