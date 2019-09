Schwierige Phase während der Pubertät Maria Furtwängler war ihren Kindern peinlich

Auch der "Tatort"-Star Maria Furtwängler (53, "Die Flucht") musste mit ihren beiden Kindern einen schmerzhaften Abnabelungsprozess durchmachen, vor allem in deren Pubertät. Darüber sprach die Mutter zweier Kinder nun in der "Bild am Sonntag" und gab dabei zu, dass sie ihren Kindern "wahnsinnig peinlich" gewesen sei: "Das war bei meinen Kindern in der Pubertät sehr stark, so mit 13, 14." In der Öffentlichkeit habe sie sie nicht mehr anfassen oder gar küssen dürfen.