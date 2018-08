Als Sophia am Morgen auf Station 36 kommt, schlüpft sie zunächst in ihre strahlend weißen Arbeitsklamotten und bindet ihre blonden Haare zu einem festen Zopf nach hinten. Jetzt kann es losgehen. Der Frühdienst der 22-Jährigen beginnt mit der Übergabe im Schwesternzimmer. Ihre beiden Kollegen aus der Nachtschicht berichten nun der Frühschicht, ob es besondere Vorkommnisse gab, wie's um den gesundheitlichen Zustand der Patienten steht und ob welche Medikamente notwendig sind. Dabei dürfen sich die Azubis Zeit lassen – die normale Hektik des Krankenhaus-Alltags soll auf der Schulstation so gut wie möglich vermieden werden. Immerhin.