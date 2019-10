Der Bub stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Er wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallkommando der Polizei in München sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang an der Kreuzung Helmholtz-, Arnulf- und Marsstraße geben können, insbesondere darüber, wie der Junge über die Straße lief.