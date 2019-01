Sperrbezirk in München: Die Regelung

In der Öffentlichkeit ist es in München generell verboten, Prostitution auszuüben. In den sogenannten Sperrbezirken gilt dieses Verbot darüber hinaus auch für private Räumlichkeiten. Das Prostitutions-Verbot gilt überall im Sperrbezirk – also unter anderem auch in Privatwohnungen, Hotelzimmern oder Clubs. Ausnahmen sind spezielle Anbahnungszonen, in denen das Ansprechen von Kunden erlaubt ist.