Das rund zwei Tonnen schwere Tier hatte dem Circus Krone schon länger Sorgen bereitet, weil es wenig fraß und Durchfall hatte. Mehr als 300 Kilo nahm es dadurch ab. Die medizinische Untersuchung verlief ohne eindeutiges Ergebnis: Außer einer Verdickung an der Darminnenwand fanden die Fachleute letztlich nichts Konkretes. Was aber auch an der imposanten Größe eines Nashorns liegt. Denn mit Händen, Ultraschall und Endoskopen können die Tierärzte zwar "von den Seiten" in den Patienten "hineinschauen". "Doch in der Mitte ist eine knappe Tonne Tier nicht untersuchbar", erläuterte Lendl.