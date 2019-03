Unfall bei Töging: Sportwagen nur noch Schrott

Die A94 glich einem Trümmerfeld, beide Sportwagen waren nur noch Schrott. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den beiden Autos auf jeweils rund 50.000 Euro. Weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Teile beschädigt, an drei Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Schaden an der Mittelleitplanke beträgt rund 5.000 Euro.