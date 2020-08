München - Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Ismaninger Straße ein tödlicher Verkehrsunfall: Wie die Polizei am Samstag berichtet, wollte ein aus Erding stammender 79-jähriger Rollerfahrer aus der Einfahrt des Klinikums rechts der Isar in Richtung stadtauswärts auf die Ismaninger Straße abbiegen.