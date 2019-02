Erding - Am frühen Montagabend ist es auf der FTO (Flughafentangente Ost) in Höhe Werndlfing zu einem schweren Autounfall gekommen. Ein Opel Astra war mit offenbar sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurze von der Straße ab. Durch Übersteuerung geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Van.