"Ich habe die Tür nur einen Spalt geöffnet", erklärt der 72-Jährige. Keine Chance also für die Möchtegern-Diebe, sich in der Wohnung nach Wertgegenständen oder Bargeld umzuschauen. So wie es ihnen in anderen Fällen gelungen war. Bei einigen Taten erbeuteten sie laut Staatsanwaltschaft mehrere Tausend Euro. In einem der insgesamt 30 Fälle betrug ihre Beute sogar mehr als 20.000 Euro.