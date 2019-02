Das klassizistische Äußere sollte erhalten bleiben. Große Reklamebilder verbot die Stadt. Neon-Schrift wurde zwischen die vier Säulen geklemmt. Die allmächtige UFA hatte eine neue Premierenbühne. Aber auch amerikanische Filme durften bis 1938 gespielt werden, ausgenommen solche mit der "Volksverräterin" Marlene Dietrich.

1960: Fernsehen bedroht Kino!

Der Zensur folgte die gesteuerte Propaganda: Am 8. November 1940 lief im Atlantik der Hetzfilm "Jud Süß" an. Und 1944 sah der Autor die umschwärmte Marika Rökk als "Frau meiner Träume" dort ein letztes Mal stepptanzen, bis der Palast der Träume innen ausbrannte. 1953 wurden die Außenmauern niedergelegt. Das Areal blieb eine Brache – übrigens bis heute.

In einem Neubau an der Schwanthalerstraße 2 wurde im Juni 1956 – München besaß wieder 125 Kinos – noch einmal ein "Atlantik-Palast" etabliert, aus dem später ein Atlantis wurde. Mit 1.500 Plätzen war es Münchens größtes Kino. Was allerdings nicht lange dem Zeitgeschmack entsprach. "Fernsehen bedroht Kino" titelte die Abendzeitung im März 1960 in dicker roter Schlagzeile. Diverse Betreiber versuchten, durch unterschiedliche Programme und durch "Zellteilung", der Krise zu trotzen, einmal durch ein Fremdsprachenkino. Ernst Hürlimann gestaltete das Interieur durch psychedelischen Dekor zum ersten Pop-Kino; das junge Publikum wurde mit Beat begrüßt. Dennoch konnte 1992 das Happy End nicht ausbleiben. Wobei Happy vielleicht nicht das richtige Wort ist.

Kunst im Hinterhof

Im Hinterhof der Occamstraße 8 übernahm der Diplomkaufmann Fritz Falter im Oktober 1949 ein winziges, konkursreifes Kino. Bald schon unterbrach er die Western-Tradition. An drei schwachen Wochentagen ließ er die Meisterwerke der Avantgarde in der Originalsprache flimmern (Cocteau, Clair, Pasolini, Rosselini). Sogar neueste DEFA-Werke gelangten nach Alt-Schwabing. Gegen den Widerstand eines Großverleihs erwuchs aus dem durch Fragebogen untermauerten Experiment das erste Filmkunsttheater der Bundesrepublik. Die 350 anfangs aus Holzstühlen bestehenden Plätze im Occam-Studio waren meistens ausverkauft, die Kritiker jubelten.

Dolch gegen Kitsch

1961 kam ein weiteres Kleinkino hinzu, das Isabella, und ein Jahr später das ebenso abgewirtschaftete Türkenkino, das Falter in Türkendolch umtaufte. Der Dolch richtete sich gegen Kitsch, Schund und Gewalt in der Münchner Kinolandschaft. Es waren überwiegend Schüler und Studenten, die sich um die 130 Plätze rauften. Jeden Donnerstag liefen Angebote für Frauen. "Das Kino läuft so gut, dass es bald auseinanderbricht", befürchtete Falter.



Bis 2001 in der Maxvorstadt eine Institution: der Türkendolch. Foto: Stadtarchiv

Bald aber verkrachte er sich mit seinen ebenso eigenwilligen Mitarbeitern. Schließlich ging das Kunsttheaterchen in die Hände von 13 Genossen. Wegen überhöhter Pacht musste es im April 2001 zumachen. Hinterblieben in der Türkenstraße 74 ist ein Café mit dem hier passenden Namen "Zeitgeist". Und aus dem Occam-Studio wurde 1970, nach der heftig kritisierten Kündigung durch eine Großbrauerei, statt des geplanten Tanzpalastes ein immerhin gut laufendes Lustspielhaus.

Geblieben ist vom Schwabinger Art-Cinema-Dreiergestirn seines mit vielen Ehrungen bedachten, 2007 verstorbenen Schöpfers allein das Isabella; es spielt immerhin noch eine Hauptrolle bei den alljährlichen internationalen Filmkunstwochen, die Fritz Falter schon 1953 initiiert hatte.

