Es habe bereits Gespräche mit dem damaigen PSG-Sportchef Antero Henrique gegeben, "es war alles vereinbart", so Sanches. "Ich war in einem Restaurant, als mein Agent mich anrief und sagte: 'Morgen fliegst Du nach Paris'. Ich sagte okay, wenn ich nach Hause komme, packe ich meine Koffer." Am folgenden Tag im Training habe ihn dann Kovac von einem Wechsel nach Paris abgehalten. "Er sagte 'geh nicht'. Also blieb ich. Und ich habe nicht gespielt."