Die Behörde geht aber offensichtlich davon aus, dass der ins Visier geratene Beamte ein Einzelfall ist. "Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für eine Beteiligung weiterer JVA-Bediensteter", erklärte Oberstaatsanwalt Seebach. Aus dem Jahr 2016 ist ein ähnlicher Fall aus der Würzburger Justizvollzugsanstalt bekannt: Wie die "Main Post" berichtete, hat damals ein 42-Jähriger Handys und Drogen in das Gefängnis geschmuggelt. Der Mann war als Fachlehrer in der JVA tätig und soll mehrere Pakete mit Mobiltelefonen gegen ein "Honorar" von 20 bis 50 Euro in den Knast mitgebracht haben, so das Blatt weiter. Auch in Aschaffenburg standen zwei Beamte des dortigen Gefängnisses wegen des Schmuggels von Drogen und Mobiltelefonen vor Gericht.