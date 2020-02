Das Mittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer muss sich deswegen derzeit mit unzähligen Klagen vor allem in den USA befassen, die ihn mehrere Milliarden Dollar kosten könnten. Auch in Deutschland kritisieren vor allem Umweltschützer Glyphosat – und nun soll laut "Soko" jede siebte Studie dazu aus dem Hamburger LPT stammen. Der Schwerpunkt lag demnach auf dem Standort Wankendorf in Schleswig-Holstein.