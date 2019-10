Schwere Vorwürfe gegen Schauspielerin Transphobe Attacken? Ex-Angestellter verklagt Rosario Dawson

Transidente, oder transgender, Personen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, dass ihnen bei der Geburt zugewiesen worden ist. Diese Menschen streben danach, von ihrem Umfeld und der Gesellschaft, in der sie leben, als der Mensch angenommen zu werden, den sie in sich selbst sehen. Das kann wie in diesem Fall bedeuten, dass ein Mensch mit dem biologischen Geschlecht Frau sich als Mann identifiziert - und als solcher wahrgenommen werden möchte. Transidente Menschen sehen sich häufig Diskriminierungen ausgesetzt. Die Bundeszentrale für politische Bildung informiert hier ausführlich über geschlechtliche Vielfalt und den trans-Begriff.