In der vergangenen Woche hat Dieter Eckermann den amtierenden und den früheren Justizminister sowie den Generalstaatsanwalt in München angezeigt. Rechtsbeugung und damit korrespondierende Tatbestände wie systematische Be- und Verhinderung von Ermittlungen wirft er ihnen vor. "Die Verzögerungen bei der Behandlung der Angelegenheit auf allen Hierarchieebenen der Justiz muten geradezu methodisch an", sagt er der AZ.