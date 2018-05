Als die gewünschte Resonanz ausbleibt, wendet sie sich an eine höhere Ebene. Sobald Anfang März klar wird, dass der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) als Innenminister nach Berlin wechselt, versucht sie Kontakt herzustellen. So jedenfalls schildert sie es in einem auf den 13. Mai datierten Schreiben an Seehofer, das der Deutschen Presse-Agentur und anderen Medien vorliegt. Schmid schreibt darin, "bereits seit Anfang März" habe sie sich an das Vorzimmerbüro Seehofers in der Münchener Staatskanzlei gewandt.