Schwere Missbrauchsvorwürfe R. Kelly ist wieder in Haft

R. Kelly (52, "I Believe I Can Fly") ist in Chicago erneut festgenommen worden. Der Musiker ist in 13 Punkten angeklagt, wie unter anderem die "New York Times" oder "CBS" berichten. Dabei geht es um Kinderpornografie, Verführung einer minderjährigen Person und Behinderung der Justiz, wie der zuständige Staatsanwalt bestätigte.