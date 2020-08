Schwere Anschuldigungen Paris Hilton körperlich misshandelt: "Andauernde Folter" im Internat

In "This Is Paris" erheben drei von ihren ehemaligen Klassenkameraden ähnliche Anschuldigungen gegen das Internat. Auf Nachfrage von "People" heißt es von Seiten der Schule, dass diese im Jahr 2000 den Eigentümer gewechselt habe und man zu den Vorkommnissen vor dieser Zeit nicht Stellung beziehen könne. Paris Hilton ist aber erleichtert, endlich ausgepackt zu haben: "Es fühlt sich an, als wäre mein Albtraum vorbei."