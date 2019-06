Schweizer Krimi "Tatort: Ausgezählt": Wie viel wird im Boxsport wirklich gedopt?

Am häufigsten würden anabole Steroide (Anabolika) genutzt und nachgewiesen werden, so Goodman. Die Liste der Nebenwirkungen und Folgeschäden dieser Mittel ist lang: So warnt die Nationale Anti Doping Agentur (Nada) unter anderem vor einem vergrößerten Risiko, an Brust-, Prostata- oder Leberkrebs zu erkranken, vor erheblichem Einfluss auf die Psyche und das Aggressionspotential, vor Belastung des Herz-Kreislauf-Systems und der Blutfettwerte, was im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt auslösen kann. Eben die Folge, die auch beim "Tatort" ganz am Anfang demonstriert wird, als eine Boxerin nach dem Kampf zu Boden geht und nicht wieder aufsteht.