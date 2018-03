Andreas Gruber, der Vater von Viktoria und wahrscheinlich auch der Vater ihrer Kinder Cäzilia und Josef, galt als Tyrann. "Er war herrschsüchtig, brutal, eigenbrötlerisch", beschreibt Köppel den Bauern.

Weil Gruber drohte, über Viktoria die Macht zu verlieren, habe er die Kontrolle verloren , so die Theorie des Schweizers. Die Polizei habe ihn aber nie verdächtigt, weil er selbst unter den Toten war. "Das war auch die große Frage: Wie kam Gruber ums Leben?", berichtet Köppel.

Erst am 4. April, also einige Tage nach der Mordnacht, wurden die Leichen gefunden. Es wäre möglich, dass Andreas Gruber erst nach den anderen starb - laut Köppel durch den Sturz auf einen schweren Kreuzpickel, den man bei den Kühen fand.

Spurensuche und Hinweise von Nachbarn

Auf der Spurensuche nach Indizien, die Andreas Gruber als Mörder überführen, liest sich der Hobby-Ermittler durch die gesamte Polizeiakte des Falls, erhält Hinweise von Nachbarn, besucht den Ort und baut sogar die Mordwerkzeuge nach. Die Familie wurde mit einer sogenannten Reuthaue erschlagen, eine Art Hacke, die unter anderem zur Schweinetötung verwendet wurde.

Für Köppel ist sie ein wichtiges Beweisstück. Denn die Opfer wurden nicht mit der langen spitzen Seite, sondern mit der stumpfen, an der sich eine Schraube befand, durch gezielte Schläge getötet.

Dafür brauche es Übung - und davon habe Andreas Gruber, dem das Werkzeug gehörte, als einziger genug gehabt. Dazu käme, dass die Reuthaue nach der Tat auf dem Zwischenboden des Hofes versteckt wurde. "Dafür musste man sich auskennen", sagt Köppel. "Klüger wäre es gewesen, dieses Werkzeug zu vernichten. Aber weil der alte Gruber so geizig war, hat er es behalten."

Die Polizei nimmt die Theorie des Schweizers nicht ernst

Zudem hätte am Auffindungstag der Leichen der Kalender das Datum 1. April angezeigt - also muss, so Köppels Schluss, am Tag nach der Tat noch jemand auf dem Hof gewesen sein, um das Kalenderblatt abzureißen. Auf seiner Internetseite hinterkaifeck.ch hat er sämtliche Indizien zusammengestellt.

Als er sie der Polizei präsentieren will, fühlt er sich dagegen nicht ernstgenommen, wird vertröstet. Für ihn war das der Auslöser, seinen Kriminalroman "Die Lerchenstimme" zu schreiben, in dem er die Zeugenaussagen mit seiner Recherche verbindet. Es ist die Chronologie eines Mordfalls, der auch nach so vielen Jahren noch präsent ist. "Die Menschen fasziniert dieses extrem brutale Vorgehen", erklärt der Autor. "Das ewig Ungelöste, Rätselhafte."

"Die Lerchenstimme" von A. J. Köppel, Independently Published, 2017, 343 Seiten, ca. 16 Euro

Hintergrund: Der Mordfall Hinterkaifeck

In der Nacht auf den 1. April 1922 wird auf dem Hof südwestlich des Dorfes Gröbern die Familie Gruber samt der Magd ermordet. Auf dem Hof herrschte der Bauer Andreas Gruber, der mit Tochter Viktoria eine inzestuöse Beziehung hatte. Die Polizei geht zunächst von einem Raubmord aus, später geraten auch Viktorias Mann Karl Gabriel und der Ortsführer Lorenz Schlittenbauer, mit dem sie ein Verhältnis hatte, unter Verdacht.

Bis heute ist nicht klar, wer der Mörder war. Der Hof wurde ein Jahr nach der Tat abgerissen.

