München - Mit ihren 25 Jahren gehört Hazel Brugger sicherlich zu denen, die man Digital Natives nennt. Sprich, sie wurde in eine Welt hineingeboren, in der die digitale Revolution schon längst keine Revolution mehr war. Aber Brugger weiß dann doch noch, wie das analoge Leben vorher aussah und kann daraus ein paar Pointen schöpfen. Während beispielsweise ein Vibrieren am Oberschenkel heute gewiss und sozial beruhigend vom Smartphone rührt, war das vor zwanzig Jahren noch ein gefährliches Zeichen: "Okay, mein Oberschenkel vibriert. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall."