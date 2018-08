Felix Neureuthers "Sechzig-Beichte"

Sei's drum, ein Schweinsteiger-Spezl hatte jedenfalls an einem Abend, an dem sich alles um den Weltmeister und die Bayern drehte, ein ungewöhnliches Lob parat. Felix Neureuther, Ski-Ass und erklärter Bayern-Fan, stellte sich wegen seiner Verbundenheit zu Schweinsteiger und der gemeinsamen Vergangenheit als Bambini-Skifahrer, in den ersten Minuten der TV-Übertragung von RTL als Co-Kommentator zur Verfügung.