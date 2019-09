Die Einladungen zu diesem Oktoberfest-Event sind bei den VIP-Ladys so heiß begehrt wie die neueste It-Bag. Bei den Promis und den jungen Influencerinnen zählt die Madl-Wiesn zum beliebtesten Event des größten Volksfestes der Welt. Rund 120 Madln, allesamt hübsch und mega-erfolgreich, tanzten und schunkelten in der Box im Schützenzelt. In der Hand: Entweder Champagner-Krug, Maß Bier oder Smartphone.