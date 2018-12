Bereits zum zwölften Mal wurde am Dienstag der begehrte "Audi Generation Award" verliehen - unter anderem an Skirennläufer Henrik Kristoffersen (24), Chart-Stürmer Nico Santos (25), Shootingstar Lina Larissa Strahl (20) und Kino-Star Til Schweiger (54), der mit seiner gleichnamigen Foundation gegen Kinderarmut kämpft. "Kinder kommen auf die Welt unverbraucht, ehrlich, neugierig, voller Vertrauen", sagte der vierfache Vater. Wenn sie aber in falschen Umständen aufwüchsen, gerieten sie auf die schiefe Bahn und verkümmerten. Dabei sei es egal, ob ein Kind aus dem Irak komme oder aus Deutschland. "Aus jedem Kind kann man was Wunderbares machen. Kein Kind kommt als Arschloch auf die Welt."