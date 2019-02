Schweigeminute vor Pokalspiel Schalke 04 verneigt sich vor Rudi Assauer

Der Tod des legendären Fußball-Managers Rudi Assauer (1944-2019) hat Fußball-Deutschland am Mittwoch geschockt. Sein ehemaliger Verein FC Schalke 04 bestätigte den Tod via Twitter, nachdem zuerst die "Bunte" darüber berichtet hatte. Kurz nach dieser Schock-Nachricht musste Schalke im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf ran. Via Twitter verkündete der Club vor Spielbeginn, dass die Mannschaft mit Trauerflor auflaufen werde. Schöne Geste vom Gegner: Auch die Düsseldorfer trugen "in Gedenken" an Assauer Trauerflor.